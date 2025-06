In archivio la prima giornata di voto per il referendum | l' affluenza in provincia di Sondrio

In archivio la prima giornata di voto per il referendum e l’affluenza in provincia di Sondrio si fa sentire, con il 15,39% degli aventi diritto che ha già espresso la propria opinione. Oggi e domani i cittadini sono chiamati a decidere sui cinque referendum abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza. La partecipazione è un passo fondamentale per plasmare il futuro: la voce di ognuno conta e può fare la differenza.

Oggi e domani si vota per i cinque referendum abrogativi sui temi relativi a lavoro e cittadinanza. L'affluenza Alle 23 di oggi, domenica 8 giugno, in provincia di Sondrio ha votato il 15,39% degli avanti diritto.

