Imu scontata al 50% come funziona l’agevolazione per i pensionati all’estero

Godersi una pensione all’estero è il sogno di molti, e con l’agevolazione fiscale sull’IMU diventa ancora più accessibile. Infatti, i pensionati che risiedono fuori dall’Italia possono usufruire di uno sconto del 50% sull’Imu per gli immobili abitativi in Italia, purché la pensione sia maturata attraverso convenzioni internazionali. Questa opportunità rende più semplice vivere serenamente all’estero, senza rinunciare ai benefici fiscali. La pensione in regime di convenzione con...

Godersi tranquillamente una pensione all’estero, oltre alla serenità, permette di accedere ad un’agevolazione fiscale: una riduzione del 50% dell’Imu che deve essere versata per un immobile ad uso abitativo posseduto in Italia. Si riesce ad ottenere, in altre parole, uno sconto sull’Imposta Municipale Unica nel caso in cui l’assegno previdenziale sia stato stato maturato in convenzione internazionale. La pensione in regime di convenzione con l’Italia. Per i pensionati residenti all’estero il legislatore ha introdotto una particolare agevolazione: la riduzione del 50% dell’ Imu, nel caso in cui l’assegno previdenziale sia stato maturato in regime di convenzione con l’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Imu scontata al 50%, come funziona l’agevolazione per i pensionati all’estero

