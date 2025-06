Impresa Padova | l’Under 16 travolge l’Albinoleffe e vola in finale scudetto contro la Spal

Impresa storica per l’Under 16 del Padova, che con una prestazione di maturità travolge l’Albinoleffe e si guadagna un posto in finale scudetto contro la Spal. A Cologno al Serio, i biancoscudati dimostrano carattere e talento, siglando tre gol e chiudendo la partita con autorità. Un risultato che consacra il talento emergente del settore giovanile padovano, confermando la forte crescita del vivaio biancoscudato e lasciando tutti...

