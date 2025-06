Impallomeni | Inzaghi esce in maniera vergognosa! Chivu fiducia

Il calcio è meraviglioso, ma diamo tempo e fiducia alle scelte che la dirigenza nerazzurra sta facendo in un momento di grande cambiamento. Stefano Impallomeni, esperto e ponderato, invita a riflettere con calma sull’arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore, sottolineando come i processi richiedano pazienza e coraggio. In un mondo dove le emozioni spesso prevalgono, la ragione può essere la vera guida verso il successo.

Stefano Impallomeni predica calma sulla scelta dell’Inter per il suo futuro. L’opinionista di TMW Radio dice la sua su Cristian Chivu. CAMBIAMENTI – Cristian Chivu sarà il prossimo allenatore dell’ Inter. Simone Inzaghi ha lasciato e lo ha fatto nella sorpresa generale di tutti. Stefano Impallomeni ha detto la sua a riguardo e giustifica in qualche modo la dirigenza meneghina: «Cosa ne pensi di Chivu all’Inter? Il calcio è meraviglioso, ma diamo fiducia a Chivu. Marotta è stato spiazzato da quanto accaduto con Inzaghi. Magari tra 2 settimane Marotta spiegherà cosa è successo con Inzaghi, ma emerge che il tecnico esce di scena in maniera vergognosa». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Impallomeni: «Inzaghi esce in maniera vergognosa! Chivu, fiducia»

In questa notizia si parla di: Impallomeni Chivu Inzaghi Esce

TMW RADIO - Impallomeni: "Inzaghi deve migliorare. Italiano pronto caratterialmente per una big" - Due sbavature difensive della Viola ma mi sono divertito, una bella partita. Inzaghi re di coppe, se corregge il percorso in campionato...". Un pensiero su Inzaghi, che continua a vincere coppe? Si legge su tuttomercatoweb.com

TMW RADIO - Impallomeni: "Inter, se rimane Lukaku Inzaghi è condannato a vincere" - Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ... per la titolarità". Inter, Inzaghi punta lo Scudetto: "Marotta ha ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Tuttosport: "Inzaghi col Benfica si gioca pure l’Inter: se esce sterzata immediata con Chivu" - "Inzaghi col Benfica si gioca pure l’Inter: se esce sterzata immediata con Chivu" scrive Tuttosport oggi in edicola. Undici sconfitte in 30 giornate, Simone Inzaghi è di nuovo sotto processo. E la sua ... Segnala m.tuttomercatoweb.com