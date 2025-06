Immigrati Trump usa l’esercito | a Los Angeles 2 mila soldati contro le rivolte anti-deportazioni

In un momento di forte tensione sociale, il presidente Trump ha deciso di mobilitare 2.000 soldati dell’esercito e della Guardia Nazionale a Los Angeles, in risposta alle rivolte anti-deportazioni e alle retate contro gli immigrati illegali. Un gesto che ha acceso un acceso scontro con il governatore democratico Newsom, accusato di voler esasperare la situazione. La città si confronta ora con scontri, arresti e un clima di grande incertezza sul futuro delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Il presidente mobilita la Guardia Nazionale dopo le retate nella metropoli a caccia di immigrati illegali. Scontro col governatore dem Newsom: “Vuole esasperare la tensione”. Scontri e oltre 120 arresti. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Immigrati, Trump usa l’esercito: a Los Angeles, 2 mila soldati contro le rivolte anti-deportazioni

