Immatricolazioni auto a maggio | Padova regina

Maggio 2025 ha portato un andamento curioso nel settore automotive: in Italia, le immatricolazioni di auto nuove si sono leggermente ridotte rispetto allo scorso anno, con un calo dello 0,1%. Tuttavia, a Padova e nella regione Regina, il quadro si capisce meglio osservando il trend opposto: dove il mercato nazionale mostra segni di rallentamento, localmente si registra un aumento delle immatricolazioni. Analizziamo insieme queste dinamiche e cosa significano per il futuro della mobilità locale e nazionale.

Ormai è un dato assodato: se le immatricolazioni di auto nuove aumentano in Italia, diminuiscono a Padova, viceversa se diminuiscono in Italia, aumentano a Padova. Per cui: sono state 139.390 le immatricolazioni di autovetture nuove in Italia a maggio 2025 rispetto alle 139.612 di maggio 2024 (-0.