#iltempodioshø

In un mondo in continua evoluzione, le riflessioni di Osho sulla vignetta di Il Tempo del 8 giugno ci invitano a pensare al potere dell’unità. Ricordando il primo Papa americano, Leone XIV, e i suoi sforzi nel 1700º anniversario del Concilio di Nicea, si riafferma l’importanza di una data unica per la Pasqua come simbolo di solidarietà cristiana. Un incontro tra passato e presente che ci sprona a riflettere sulla coesione spirituale globale.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 8 giugno. Un mese da Papa Leone XIV, il primo Pontefice americano. Che propone nel 1700º anniversario del Concilio di Nicea "una data unica per la Pasqua in segno di unità dei cristiani".

