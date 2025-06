Ilaria Salis va a votare in canottiera e pantaloncini Bufera sui social | Decoro!

In un clima politico infuocato e tra polemiche accese sui social, Ilaria Salis sceglie di andare a votare in modo semplice e rispettoso, indossando una canottiera e pantaloncini. La sua scelta ha scatenato una vera e propria bufera, mentre altri leader si mostrano sorridenti alle urne. Un gesto che, pi√Ļ che un dettaglio di decoro, mette in luce il valore di coerenza e rispetto nel momento del voto.

La sinistra non si cambia in cabina e oggi, dopo aver usato i morti di Gaza per strappare qualche consenso e nel primo giorno in cui √® possibile votare per il referendum su lavoro e cittadinanza, se ne vedono gi√† di tutti i colori. Mentre sui social appaiono le foto che¬†ritraggono i leader dei partiti di opposizione¬†sorridenti alle urne,¬†Ilaria Salis si contraddistingue per eleganza e rispetto¬†e attira a s√® una vera e propria bufera social.¬†L'europarlamentare di¬†Alleanza Verdi e Sinistra si √® recata al seggio indossando pantaloncini e canottiera e ha pubblicato uno scatto del momento sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Ilaria Salis va a votare in canottiera e pantaloncini. Bufera sui social: "Decoro!"

In questa notizia si parla di: Social Salis Votare Canottiera

Piciocchi vs Salis, la sfida per il Comune di Genova vista dai social network - I piciocchi e Salis si sfidano sui social network per la corsa alla fascia di sindaco di Genova. Il confronto, in programma il 25 e 26 maggio, rappresenta l'ultima occasione per valutare chi, tra i due principali candidati, saprà convincere cittadini e sostenitori attraverso qualità e quantità di engagement online.

silviasalis Partecipa alla discussione

salis Partecipa alla discussione

Salis come al mare: va a votare in canottiera e pantaloncini - L'europarlamentare di Avs si presenta al seggio in tenuta da spiagga. Bufera sui social: "Vestiti decentemente". E lancia l'appello della disperazione dopo i dati pessimi sull'affluenza: "Andate a vot ... Si legge su msn.com