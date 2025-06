il voto per i referendum con l incognita dell affluenza e problemi logistici

L’affluenza alle urne durante i referendum di oggi solleva preoccupazioni, con il rischio concreto di un’astensione elevata che potrebbe compromettere la legittimità dei risultati. Alle ore 12.00, i dati ufficiali indicano una partecipazione tra il 5,53% e il 5,54%, un dato ancora basso e fonte di inquietudine per amministratori e cittadini. In questo scenario, le sfide logistiche e l’incertezza sull’affluenza pongono domande cruciali sul futuro della democrazia italiana.

Tempo di lettura: 4 minuti Il forte rischio dell’ astensione dal voto referendario per i cinque quesiti oggetto della consultazione è al centro dell’attenzione degli osservatori in questi giorni e, naturalmente, anche degli amministratori pubblici locali. Alle ore 12.00 il sito della Prefettura registrava che si erano erano recati alle urne in città tra i l 5,53% e il 5,54 % degli aventi diritto, secondo i cinque diversi quesiti referendari che non è il più basso per le città capoluogo della Campania. Sono 3162 i votanti in città che si sono recati alle ore 12:00. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è recato questa mattina al seggio elettorale di via Cristoforo Ricci ed ha espresso il proprio voto per la consultazione referendaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it