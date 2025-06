Il vino italiano fa rotta sull’Oriente | Sushi e amarone connubio perfetto

Il vino italiano si prepara a conquistare l’Oriente, portando con sé l’eleganza e la tradizione che lo rendono unico nel mondo. Tra sushi e amarone, le culture si incontrano in un connubio di sapori e raffinatezza, aprendo nuove strade nei mercati asiatici. L’operazione, partita con grande slancio durante l’Expo in Giappone, segna un passo decisivo per il rafforzamento del nostro patrimonio vinicolo nel cuore del mercato globale. Il futuro è già in calice!

Sushi e prosecco. O amarone. Schemi diversi. Il vino italiano va alla conquista del ricco mercato asiatico. L'operazione è partita in grande stile qualche settimana fa, con un doppio appuntamento in Giappone, che ha utilizzato le grandi potenzialità dell'Expo. Regista dell'operazione il presidente dell'Agenzia Ice, Matteo Zoppas, in stretta connessione con la Farnesina e il ministero dell'Agricoltura, vertici delle rappresentanze, il Vinitaly e una nutrita schiera di imprenditori che rappresentano le eccellenze italiane del settore. "Attualmente su 8 miliardi di export del vino italiano, la quota coperta dal mercato asiatico è di 434 milioni.

In questa notizia si parla di: Vino Italiano Sushi Amarone

