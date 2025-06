Il vice sceriffo è già in sella | Bechis racconta J D Vance il matador della nuova destra americana

Nel cuore di una destra americana in piena evoluzione, il vice sceriffo è già in sella. Bechis analizza J.D. Vance, il matador della nuova destra, che si afferma come ponte tra populismo e élite, sfidando le divisioni e delineando il volto di un futuro ancora tutto da scrivere. La scena politica statunitense non sarà più la stessa.

La destra americana non è in crisi. È in trasformazione. Lo scontro esploso giovedì tra Donald Trump ed Elon Musk ha evidenziato una divergenza crescente tra due visioni del futuro: da un lato il populismo sociale del mondo MAGA, dall’altro l’élite tecnologica e cattolica della Silicon Valley. In mezzo, a tenere insieme i pezzi, c’è lui: J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, cattolico convertito, ex senatore dell’Ohio, e volto nuovo della destra statunitense. J.D. Vance: il vice sceriffo. Per capire cosa sta accadendo davvero, abbiamo intervistato Franco Bechis, autore del libro J.D. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Il vice sceriffo” è già in sella: Bechis racconta J.D. Vance, il matador della nuova destra americana

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Americana Destra Vice Sceriffo

LETTURE/ JD Vance, capire il “vicesceriffo” e la sua America tra fede, migrazioni e diritti - Sarà disponibile dal 6 giugno in libreria l’ultimo libro di Franco Bechis, “J.D. Vance. Il vice sceriffo”, dedicato al vicepresidente americano cattolico ... Riporta ilsussidiario.net

Lezioni americane. Il vice sceriffo arriva a Monaco, sculaccia l’Europa e sceglie l'AfD - In un mondo ideale, la Conferenza sulla sicurezza di Monaco sarebbe dovuta essere la sede in cui cercare una quadra tra americani ... nuovo sceriffo a Washington", ha affermato il vice di Trump ... huffingtonpost.it scrive

Vice sceriffo fredda 6 giovani e viene ucciso - traumatizza l'America ancora scossa dalla strage del Virginia Tech di alcuni mesi fa, in cui morirono 32 studenti. L'ha commessa il vice sceriffo di Crandon, una cittadina del Wisconsin a 360 km a ... Come scrive corriere.it

Radar | J.D. Vance e la destra americana. Intervista a Franco Bechis