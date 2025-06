Il vescovo Beschi | La mia gratitudine nasce dalla consapevolezza | Dio è la sorgente di ogni relazione

Il cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale di monsignor Francesco Beschi è un’occasione speciale per riflettere sulla profonda connessione tra fede e vita. La mia gratitudine nasce dalla consapevolezza che Dio è la sorgente di ogni relazione, alimentando il nostro cammino di fede e servizio. In questa celebrazione, risuona l’insegnamento di Papa Francesco: “Tutti gli uomini sono…”, un invito a riconoscere nella vita divina il vero senso della nostra esistenza.

In occasione del 50° di Ordinazione presbiterale di monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, pubblichiamo l’omelia della celebrazione eucaristica di sabato 7 giugno in cattedrale. Le parole di Papa Leone XIV nell’omelia della Messa celebrata in occasione del Giubileo delle Famiglie, il 1° giugno scorso, in Piazza San Pietro Carissimi, noi abbiamo ricevuto la vita prima di volerla. Come insegnava Papa Francesco, “tutti gli uomini sono figli, ma nessuno di noi ha scelto di nascere” ( Angelus, 1° gennaio 2025). Non solo. Appena nati abbiamo avuto bisogno degli altri per vivere, da soli non ce l’avremmo fatta: è qualcun altro che ci ha salvato, prendendosi cura di noi, del nostro corpo come del nostro spirito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it