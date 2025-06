Il Venezia si aggiudica il 48esimo Torneo Primavera

Il Venezia conquista il prestigioso 48esimo "Trofeo Primavera", dimostrando talento e determinazione nella sfida finale contro avversari agguerriti. Venerdì 6 giugno, al Comunale di Mareno, un pubblico entusiasta ha assistito a un incontro mozzafiato che ha visto i lagunari emergere vittoriosi. Questa vittoria non solo celebra un traguardo significativo, ma anche il futuro brillante del settore giovanile veneziano, facendo sognare gli appassionati.

Il Venezia si aggiudica il 48esimo "Trofeo Primavera" di calcio riservato alla categoria Allievi organizzato dalla societ√† "Mareno Giallobl√Ļ". Venerd√¨ 6 giugno, al comunale di Mareno gremitissimo di pubblico arrivato per godersi l'atto finale, i lagunari battono al termine di una finalissima. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Il Venezia si aggiudica il 48esimo "Torneo Primavera"

