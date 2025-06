Il tribunale salva la casa a famiglia indebitata

In un momento in cui il peso dei debiti rischiava di schiacciare una famiglia di Piandimeleto, il Tribunale di Urbino ha scritto una svolta sorprendente. Grazie alla determinazione e all’esperienza dell’avvocato Marco Valentini, due coniugi sono riusciti a salvare la loro casa e a instaurare un piano di rientro sostenibile di 400 euro al mese per 21 anni. Scopri come questa storia dimostra che anche nei momenti più difficili, c’è sempre una speranza di rinascita.

Mutuo impossibile, figli a carico e casa a rischio pignoramento: ma il Tribunale di Urbino ribalta tutto. Una coppia di Piandimeleto ottiene la salvezza dell’abitazione e un piano di rientro da 400 euro al mese per 21 anni. I protagonisti di questa storia sono due coniugi, assistiti dall’avvocato Marco Valentini, che potranno conservare l’unica casa di famiglia e ripagare i debiti in modo sostenibile, senza finire stritolati da una procedura esecutiva. La coppia si era ritrovata in una spirale debitoria dopo aver contratto un mutuo ipotecario da 125mila euro nel 2008 per acquistare l’unica casa di proprietĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tribunale salva la casa a famiglia indebitata

