Il Torino non lo riscatta ma la Serie A lo rivuole | Colpaccio Elmas per l’Europa | 20 milioni cash

Il futuro di Eljif Elmas in Italia potrebbe essere ancora scritto, nonostante il Torino non abbia esercitato il riscat. La Serie A, infatti, lo rivuole a gran voce, consapevole del suo talento e della sua esperienza in granata. Con un'operazione da 20 milioni di euro cash, si apre un nuovo capitolo per il centrocampista macedone, pronto a confermare il suo valore e a regalare emozioni ancora più grandi nel campionato italiano.

Il Torino non lo riscatta, ma la Serie A lo rivuole Colpaccio Elmas per l’Europa: 20 milioni cash"> Possibile futuro ancora in Serie A per il forte centrocampista macedone reduce dall’ottima esperienza in granata. Eljif Elmas è un centrocampista macedone nato a Skopje nel 1999. Cresciuto calcisticamente nel Rabotni?ki, ha esordito tra i professionisti nel 2015, collezionando 44 presenze e 7 gol. Nel 2017 si trasferisce al Fenerbahçe, dove gioca 47 partite e segna 4 reti. Nel 2019 approda al Napoli, dove in quattro stagioni totalizza 189 presenze e 19 gol, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia nel 2019-2020 e dello Scudetto nel 2022-2023. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Torino non lo riscatta, ma la Serie A lo rivuole | Colpaccio Elmas per l’Europa: 20 milioni cash

