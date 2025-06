Il Torino fa spese in casa Napoli | Baroni rivuole tre beniamini!

Il mercato è in fermento: il Torino si inserisce nel calciomercato del Napoli, cercando di rinforzare la propria rosa e alleggerire l’organico azzurro. Con l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina granata, il club piemontese ha rivoluzionato il proprio progetto tecnico, puntando su un nuovo impulso. Ma quali sono i tre beniamini che Baroni rivuole a tutti i costi? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A.

Il Napoli e il Torino sono in contatto da vari giorni per studiare possibili colpi di mercato che sfoltirebbero l'organico azzurro ma, al tempo stesso, rinforzerebbero la rosa granata. Negli ultimi giorni il Torino ha stravolto il proprio progetto tecnico: con l'esonero di Paolo Vanoli (in passato vice di Antonio Conte ), il presidente Urbano Cairo ha affidato la panchina a Marco Baroni (esonerato dalla Lazio pochi giorni prima) per dare il via a un nuovo progetto tecnico e alzare l'asticella. Per rinforzarsi, tuttavia, il nuovo allenatore avrebbe intenzione di acquistare tre giocatori azzurri.