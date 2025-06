Il Tennis Chieti regala soddisfazioni | per la prima volta promosso in B1

Il Tennis Chieti fa la storia e celebra una vittoria memorabile: per la prima volta, la squadra maschile viene promossa in Serie B1, un traguardo che rende orgogliosi tutta la città. Guidati dall’intraprendente capitano Crocetti, i teatini hanno dominato i campi in terra rossa di Piana Vincolato, conquistando un meritatissimo 6-0 contro i pugliesi. Questa straordinaria impresa segna un nuovo capitolo nel cammino del tennis teatino, aprendo le porte a sfide sempre più entusiasmanti.

Promozione nella serie B1 a squadre di tennis maschile per il Tennis Chieti: è la prima volta he accade nella sua sessantennale storia. I teatini, guidati da capitan Crocetti, sui campi in terra rossa del circolo tennis di Piana Vincolato, hanno infatti prevalso per 6-0 sui pugliesi del Ct. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il Tennis Chieti regala soddisfazioni: per la prima volta promosso in B1

In questa notizia si parla di: Tennis Chieti Volta Regala

Il Circolo Tennis Chieti sfida il CT Maggioni nel secondo match casalingo di Serie B2 - Domenica 18 maggio, il Circolo Tennis Chieti si prepara a dare il massimo nel secondo match casalingo della Serie B2 maschile, sfidando il CT Maggioni di San Benedetto del Tronto.

Il Tennis Chieti regala soddisfazioni: per la prima volta promosso in B1 - I teatini, guidati da capitan Crocetti, sui campi in terra rossa del circolo tennis di Piana Vincolato, hanno infatti prevalso per 6-0 sui pugliesi del Ct Manfredonia nell’ultimo turno del girone 6 ... chietitoday.it scrive

Chieti: ultimi preparativi per il torneo di tennis 15.000 - Ancora una volta i campi del Circolo tennis Chieti ospiteranno le promesse del tennis mondiale, che troveranno come sempre un’organizzazione perfetta e un’accoglienza cordiale ed entusiastica. Eventi ... Da rete8.it

Circolo Tennis Chieti, presentati gli eventi in programma - CHIETI – Negli ultimi anni si è intensificato il lavoro del Circolo tennis Chieti, divenuto un vero e proprio punto di riferimento per l’attività sportiva all’aria aperta nella post pandemia. Stamane ... Segnala abruzzonews.eu