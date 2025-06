Il supermercato bloccato da Ultima Generazione | È complice del genocidio a Gaza

Un evento di forte impatto ha scosso Milano sabato 7 giugno, quando quattro militanti di Ultima Generazione hanno bloccato le casse del Carrefour di viale Monza 134, trasformando un normale acquisto in un atto di protesta contro la grande distribuzione organizzata e il suo presunto coinvolgimento nel conflitto a Gaza. Questa azione porta alla luce il crescente impegno sociale e politico di giovani che non temono di sfidare i sistemi consolidati per difendere i diritti umani e promuovere un cambiamento reale.

Prima hanno fatto la spesa come clienti qualunque. Poi, però, hanno bloccato le casse e parlato per invitare a boicottare la grande distribuzione organizzata (Gdo). È successo a Milano, sabato 7 giugno, al Carrefour di viale Monza 134, da parte di 4 militanti di Ultima Generazione.

