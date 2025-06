Il suono come un’onda che si espande | la creatività di Loris ci conduce a Uno sguardo al presente

tante volte la creatività ci invita a distaccarci dal mondo, regalandoci momenti di pura libertà e introspezione. È il suono invisibile di un'onda che si espande, portando con sé emozioni e idee nel presente, rendendoci più autentici e consapevoli di chi siamo e di ciò che desideriamo esprimere. La creatività, in ogni sua forma, diventa il nostro respiro più profondo, il ponte tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare.

La creatività. La creatività è una virtù caratterizzata da istinto. La creatività rappresenta il nostro stato d’animo, palesandosi come lo specchio delle nostre soddisfazioni, degli amori, delle delusioni. Tramite essa ci presentiamo agli altri, i quali possono scovare alcuni nostri tratti identificativi. Ci facciamo prendere per mano da lei, la creatività, la accogliamo permettendoci di distaccarci dal mondo per un attimo. Anzi tante volte la cerchiamo pure, la desideriamo a tutti i costi, magari pure con bramosità, ma la creatività la devi saper attendere. Ci aiuta a crescere, a proseguire nel nostro percorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it