Il sogno di Aurora | Uscita dal coma con la musica di Olly ora vorrei incontrarlo

ora, con il cuore colmo di speranza, Aurora desidera incontrare Olly, la voce che le ha dato forza e conforto. La musica, infatti, si rivela un ponte tra sogno e realtà, un messaggero di rinascita e di emozioni profonde. Rimini, 8 giugno 2025: un giorno che segna il ritorno alla vita, grazie anche alle note che hanno guidato Aurora verso un nuovo inizio. È il momento di scrivere insieme il suo futuro, fatto di melodie e speranza.

Rimini, 8 giugno 2025 – È rimasta in coma per un mese, sospesa tra la vita e la morte, dopo il tremendo incidente in moto avvenuto a Misano, nell’agosto del 2024, sulla Statale 16. Per tutto quel tempo, mamma Marinella ha continuato a mettere in loop le sue canzoni preferite, quelle di Olly, per fargliele sentire nella speranza che riprendesse conoscenza. "La sua musica mi ha tenuto compagnia durante le settimane interminabili in ospedale. E continuano a farmi compagnia anche ora, che affronto la fisioterapia e cerco di ritornare alla normalità”, dice Aurora Angeli, 19 anni, da Saludecio. Il suo beniamino, Olly, se lo è tatuato pure sul braccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it