Il sindaco sceriffo e i teppisti | Danni per 60mila euro Le famiglie? Assenti

Giovanni Ministeri, primo cittadino con un passato da comandante nella penitenziaria, promette di agire con fermezza contro i giovani vandali di Cimadolmo. La notte di San Silvestro si è trasformata in un incubo per il piccolo centro, con danni ingenti alla pista d’atletica appena inaugurata. Incastrati dalle telecamere, i teppisti affrontano ora le conseguenze delle loro azioni, mentre le famiglie assenti si chiedono come prevenire simili episodi in futuro.

Cimadolmo (Treviso), 8 giugno 2025 –  I teppisti e il sindaco sceriffo. A Cimadolmo, piccolo centro nella ricca provincia di Treviso, una banda di 8 giovanissimi ha rovinato a colpi di petardi la nuova pista di atletica, costata 180mila euro. Era la notte di San Silvestro. Ed è stato tutto ripreso dalle telecamere. Incastrati. Giovanni Ministeri, primo cittadino con un passato da comandante nella penitenziaria. Com’è finita? “Quei ragazzi sono stati denunciati all’autoritĂ giudiziaria. E hanno fatto lavori socialmente utili alla Pro Loco, quindi una forma di volontariato”. Lei su Facebook aveva parlato di “gravitĂ inaccettabile”, “gesti incommentabili”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sindaco sceriffo e i teppisti: “Danni per 60mila euro. Le famiglie? Assenti”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sindaco Sceriffo Teppisti Euro

Opera, “sindaco-sceriffo” Ettore Fusco scende in strada e mette in fuga i pusher - Un sindaco deciso come Ettore Fusco, sceso in strada con lo stile di Brumotti, sta facendo il giro dei social.

Sorrento: sindaco arrestato per tangente da 120mila euro - All'atto dell'arresto, i finanzieri hanno rinvenuto la somma di denaro, poco prima consegnata dall'imprenditore, in parte, addosso al sindaco che aveva con sé 4.500 euro, e in parte addosso a Di ... Come scrive msn.com

Sorrento, sindaco arrestato per una tangente da 120mila euro ricevuti da un imprenditore - All'atto dell'arresto, i finanzieri hanno rinvenuto la somma di denaro, poco prima consegnata dall'imprenditore, in parte, addosso al sindaco che aveva con sé 4.500 euro, e in parte addosso a Di ... Scrive rainews.it

Sindaco e giunta, scattano gli aumenti a Rieti: si sfiorano i 10mila euro lordi. Tutti i nuovi importi - RIETI - Con il nuovo anno, scattano anche gli ultimi aumenti di stipendio per sindaco e assessori comunali. Il primo cittadino di Rieti, Daniele Sinibaldi, a fine mese, andrà a percepire un ... Scrive ilmessaggero.it

Controlli in cittĂ : sindaco o sceriffo?