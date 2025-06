Il Sap incontra a Capodistria il maggiore sindacato di polizia della Slovenia

Un ponte tra due nazioni e due forze di tutela della legalità si è rafforzato a Capodistria, il 5 e 6 giugno. Il Policijski Sindikat Slovenije ha ospitato il meeting con il SAP - Sindacato Autonomo di Polizia, simbolo di collaborazione e solidarietà tra le forze di polizia italiane e slovene. A rappresentare il Sindacato di Polizia Italiano, il Segretario Regionale...

Si è svolto a Capodistria il 5 e 6 giugno il meeting organizzato dal Pss - Policijski Sindikat Slovenije, il maggiore Sindacato di Polizia della Slovenia alla quale è stato invitato il SAP- Sindacato Autonomo di Polizia. A rappresentare il Sindacato di Polizia Italiano, il Segretario Regionale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Il Sap incontra a Capodistria il maggiore sindacato di polizia della Slovenia

