Il sacrificio rituale dei capri e quello degli umani che non si interrompe

Nel cuore di molte culture e religioni, il sacrificio di Abramo rappresenta un rito di fede e obbedienza che si ripete nel tempo. In Niger e in altri paesi africani, questa tradizione si trasforma nella celebrazione della Tabaski, una festa di grande significato spirituale. Un gesto che unisce credenti e tradizioni sotto il segno dell'obbedienza, lasciando un'impronta indelebile nel patrimonio culturale e religioso di milioni di persone. Rituale e memoria si intrecciano in un atto di profonda devozione.

Nel Niger e in altri Paesi si celebra oggi il memoriale del sacrificio di Abramo. In Africa Occidentale questo giorno è chiamato Tabaski, nome di derivazione berbera che significa, appunto, festa. Le religioni chiamate monoteiste hanno in Abramo un comune antenato nella fede soprattutto per la sua dichiarata obbedienza e disponibilità a sacrificare il figlio della promessa. Isacco per la Bibbia e Ismaele per il Corano è l’erede che all’ultimo momento è stato salvato dal sacrificio cruento ad opera del padre Abramo. E’ infatti un capro, secondoi i rispettivi libri ‘santi’ ad essere sacrificato al posto del figlio amato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sacrificio rituale dei capri e quello degli umani che non si interrompe

