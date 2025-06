Il rombo di moto e auto un minuto di rumore per ricordare Matteo Tomasi

omaggio potente e condiviso, un modo per celebrare la passione e l'anima di Matteo Tomasi. In questo minuto di entusiasmo e ricordo, la strada si è trasformata in un sentiero di emozioni, unita da un rombo che ha attraversato i cuori di tutti, lasciando un segno indelebile nel ricordo di chi gli voleva bene. Con questa cerimonia simbolica, amici e familiari hanno voluto onorare la sua memoria, facendo sentire la loro vicinanza e affetto.

Dopo il funerale che si è svolto venerdì pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Colle Umberto, la sera stessa gli amici si sono ritrovati nella zona industriale di Vittorio Veneto per stringersi in un minuto di silenzio e poi di rumore, il rombo di moto e auto, schierate per l'occasione. Un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Il rombo di moto e auto, un minuto di rumore per ricordare Matteo Tomasi

In questa notizia si parla di: Rombo Moto Auto Minuto

