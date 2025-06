Il Ritratto dell’Artista | volti maschere e selfie in mostra a Forlì

Immergiti in un viaggio tra passato e presente con "Il ritratto dell’artista: volti, maschere e selfie", la straordinaria mostra al Museo Civico San Domenico di Forlì fino al 28 giugno 2028. Un percorso affascinante che esplora l’evoluzione dell’autoritratto, dai misteriosi ritratti dell’Antichità ai moderni selfie, attraverso oltre 200 capolavori provenienti da prestigiose collezioni italiane ed europee. Continua a leggere per scoprire come l’arte rifletta l’identità e la mutabile percezione di sé nel corso dei secoli

