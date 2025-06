Il ritorno di Briga | Non me ne frega più nulla del rap Ora canto – L’intervista

Dopo aver abbandonato le luci del rap, Briga torna con "Sentimenti", un album che sfida le convenzioni e mette l’amore al centro di tutto. Un progetto innovativo e poliedrico, capace di attraversare generi e emozioni, per dimostrare che la musica può essere un’arte senza confini. Con questa nuova uscita, Briga ci invita a riscoprire il vero significato delle emozioni, andando oltre le etichette e abbracciando la sua evoluzione artistica.

Si intitola Sentimenti il nuovo album di Briga, il sesto della sua carriera, distribuito sul mercato il 6 giugno. Un concept album controcorrente, essendo composto unicamente da canzoni con colori e prospettive diverse, ma tutte con al centro l’amore, argomento ben poco in voga ultimamente. Anche le sonorità nel disco sono svariate, dal pop al rock melodico, con tocchi di elettronica, e poi soprattutto il rap, che è il genere con cui Briga, all’anagrafe Mattia Bellegrandi, si è fatto conoscere, un genere che ormai, come conferma nella nostra intervista, sembrerebbe acqua passata, non più il suo codice musicale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Briga Ritorno Frega Canto

Il ritorno di Briga: «Non me ne frega più nulla del rap. Ora canto» – L’intervista - L'ex di Amici nell'intervista racconta degli alti e bassi della sua carriera, ma anche di Roma, della carriera diplomatica come alternativa alla musica e dell'amicizia con Venditti, Patty Pravo e Gigi ... Riporta msn.com

Briga e la sua "Nun piagne" in romanesco: "Canto qualcosa di estremamente vero che mi appartiene fortemente" - Non ama parlare di ritorni Briga e in effetti il prossimo album ... "Nun Piagne" segna un grande ritorno, come lo stai vivendo? È un brano divertente che avvicina sempre di più al disco. Si legge su msn.com

Il ritorno di Briga è con Gemitaiz e Il Tre: fuori il singolo “Non mi regolo” - Aveva promesso un ritorno alle origini più rap e così è stato. Briga apre a un nuovo capitolo della sua carriera e pubblica “Non mi regolo”, prima tappa di quello che sarà il prossimo disco. Riporta diregiovani.it