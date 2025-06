Il Rally Internazionale Casentino | oltre cento chilometri con il gran finale su Talla

Preparati a vivere un weekend all'insegna dell'adrenalina e della passione automobilistica: il Rally Internazionale Casentino, con oltre cento chilometri di sfide e il emozionante gran finale su Talla, sta per scatenarsi in provincia di Arezzo. Due giorni di puro spettacolo, competizione e tradizione motorsport che attireranno gli appassionati da tutta Italia. Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande avventura, perché l’adrenalina comincia ora!

È un conto alla rovescia scandito dal fermento, quello che separa gli appassionati di motorsport dalla partenza del Rally Internazionale Casentino, terzo appuntamento di International Rally Cup in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio in provincia di Arezzo. Scuderia Etruria SCRL. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il Rally Internazionale Casentino: oltre cento chilometri con il gran finale su Talla

In questa notizia si parla di: Rally Internazionale Casentino Oltre

Il Rally Internazionale Casentino verso la sua 45^ edizione: oltre cento chilometri di spettacolarità con il gran finale su Talla - Il Rally Internazionale Casentino si appresta a vivere la sua 45ª edizione, promettendo due giorni di adrenalina e passione tra le suggestive strade toscane.

Il Rally Internazionale Casentino verso la sua 45^ edizione: oltre cento chilometri di spettacolarità con il gran finale su Talla - Scuderia Etruria SCRL svela le linee del terzo appuntamento di International Rally Cup, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio ... Si legge su lanazione.it

Riflettori accesi sul 43° Rally Internazionale Casentino - Il 43° Rally Internazionale Casentino, oltre che prova valida per l’International Rally Cup, è inserito nella programmazione della Mitropa Rally Cup e della serie Pirelli Star Rally4. Lo riporta arezzonotizie.it

Rudy Michelini al Rally Internazionale Casentino - Il Rally Internazionale Casentino, con le sue otto prove speciali ... e “Barbiano” e su un successivo trittico di prove di grandi contenuti che, oltre ai due tratti già affrontati, chiamerà in causa ... Scrive rally.it