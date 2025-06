Il ragioniere che ha lasciato tutto per aprire una delle migliori trattorie della Sicilia nel paese amato da Battiato e Dalla

Il ragioniere che ha rinunciato ai numeri per abbracciare i sapori autentici della Sicilia, aprendo una trattoria di successo nel cuore di Milo, ci insegna che passione e coraggio possono trasformare un sogno in realtà. Cosa accomuna Lucio Dalla e Franco Battiato? Oltre alle case nel pittoresco paese, condividono un legame profondo con questa terra, testimoniato anche dai tradizionali pranzi ai 4 Archi, simbolo di un’amicizia e di un amore sincero per la cultura siciliana.

