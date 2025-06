Il racconto dell’uomo che ha trovato la neonata morta a Villa Phampilj a Roma | “È stato un orrore”

Un'immagine angosciante che ha sconvolto Roma: una neonata priva di vita, abbandonata tra foglie secche e rifiuti a Villa Phamphilj. Salvo Pennisi, testimone e primo a scoprire il terribile ritrovamento, descrive l'accaduto come “un orrore”. La vicenda solleva inquietanti interrogativi su un timore che nessuno dovrebbe mai dover affrontare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia.

Una neonata distesa tra foglie secche e rifiuti: una scena da incubo racconta a Fanpage.it Salvo Pennisi, l'uomo che ha trovato la piccola morta a Villa Phamphilj. 🔗 Leggi su Fanpage.it

