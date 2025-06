Il procuparotre Andrea D’Amico | Le dinamiche di mercato sono cambiate Le società hanno capito una cosa E su Yildiz…

Il mercato del calcio sta vivendo una rivoluzione silenziosa, e il procuratore Andrea D’Amico ne svela i retroscena in esclusiva a Tuttosport. Con un’analisi acuta, D’Amico sottolinea come le società abbiano compreso nuove strategie e opportunità, soprattutto nel caso di Kenan Yildiz. Le sue parole mettono in luce le tendenze emergenti e le sfide che attendono oggi calciatori e club: ecco cosa sta realmente cambiando nel mondo del pallone.

Intervistato da Tuttosport, nell'edizione odierna del giornale si possono leggere le parole del procuratore Andrea D'Amico, che ha commentato la situazione di Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, e dell'evoluzione generale del calciomercato. DICHIARAZIONI – «Le dinamiche

