Il primo impegno di Leonor di Spagna a New York | concerto alla Carnegie Hall e cena con i compagni

Leonor di Spagna ha appena vissuto un’intensa esperienza a New York, tra un emozionante concerto alla Carnegie Hall e una cena speciale con i compagni. La principessa delle Asturie, insieme agli altri cadetti della marina militare, resterà nella Grande Mela fino al 10 giugno, lasciando il pubblico affascinato dal suo stile elegante e naturale. Un viaggio che promette ancora tante altre emozioni e incontri indimenticabili.

La principessa delle Asturie e gli altri cadetti della marina militare resteranno a New York fino al 10 giugno. Hanno assistito a un concerto del Teatro Real.

