Il primo discorso di Inzaghi come allenatore dell’Al Hilal | si fa aiutare da un interprete

Il debutto di Inzaghi all'Al Hilal è un momento carico di emozioni e aspettative. Ai suoi primi passi come allenatore, ha dimostrato umiltà e determinazione, affidandosi a un interprete per comunicare efficacemente con la rosa. Con un discorso che trasmetteva passione e orgoglio, il tecnico italiano ha sottolineato quanto sia speciale questa opportunità. Il suo entusiasmo e la volontà di costruire qualcosa di grande sono il primo passo verso una nuova avventura ricca di successi.

Inzaghi ha condotto il suo primo allenamento all'Al Hilal e ha parlato con i giocatori che erano presenti negli spogliatoi: "Siamo onorati di essere qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

