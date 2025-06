Il prezzo dei carburanti regione per regione oggi 08 giugno 2025

Ogni giorno, alle 8:30, QuiFinanza vi tiene aggiornati sui prezzi dei carburanti in tutte le regioni italiane, offrendo dati precisi e aggiornati per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri rifornimenti. Con un prezzo medio di 1.703 euro per la benzina e 1.604 euro per il diesel, conoscere le variazioni regionali può fare la differenza nelle vostre spese quotidiane. Scorrete in basso per scoprire i dettagli specifici della vostra regione e affrontare al meglio questa giornata di mobilità.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.703 per la benzina, 1.604 per il diesel, 0.730 per il gpl, 1.475 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 giugno 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo dei carburanti regione per regione oggi 08 giugno 2025

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Regione Prezzo Carburanti Giugno

Il prezzo dei carburanti regione per regione oggi 23 maggio 2025 - Ogni giorno alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi dei carburanti regione per regione, offrendo una panoramica completa sui costi attuali in Italia.

Il prezzo dei carburanti in Liguria oggi 2 giugno 2025: benzina, diesel, gpl e metano - Il prezzo della benzina è composto da diverse componenti che ne determinano il costo finale. In particolare, la componente fiscale rappresenta una parte significativa del prezzo, pari al 58%. Questa ... Riporta virgilio.it

Il prezzo dei carburanti in Umbria oggi 4 giugno 2025: benzina, diesel, gpl e metano - il prezzo alla pompa può variare in base alle dinamiche di mercato e alle decisioni strategiche degli operatori. La comprensione di queste componenti è fondamentale per chiunque desideri avere una ... Come scrive virgilio.it

Benzina sotto 1,7 euro: prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti (ma il petrolio sale) - Eni e Tamoil abbassano i prezzi. Ma il petrolio così come le altre commodity energetiche, con le nuove tensioni geopolitiche ha ripreso a salire ... Si legge su msn.com

Care vacanze, quanto costate solo di benzina?