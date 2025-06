Il presidente del comitato alluvionati | I soldi ci sono ma si va piano

In un incontro tra i rappresentanti degli alluvionati e le autorità regionali a Bologna, si è acceso un raggio di speranza: i fondi ci sono, ma l'iter procede lentamente. Mauro Mazzotti, presidente del comitato cesenate, commenta con ottimismo, affermando che finalmente si cercano soluzioni concrete alle criticità accumulate nel tempo. Ma sarà davvero così? La strada verso la ricostruzione sembra finalmente più chiara, aprendo nuove prospettive per chi aspetta ancora risposte concrete.

Tra i rappresentanti dei comitati degli alluvionati che hanno incontrato in Regione a Bologna il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini, c’erano Mauro Mazzotti e Marco Raffaele, presidente e vice del comitato cesenate. Com’è andata? "Bene - risponde Mauro Mazzotti -, pare che finalmente si cerchi di porre rimedio a molte criticità evidenziate da tempo". Per esempio? " L’eccesso di burocrazia che allunga i tempi di pagamento. Sono passati più di due anni dall’alluvione e molti stanno ancora aspettando". Cosa si può fare? "Responsabilizzare di più i tecnici che asseverano le perizie e allungare i tempi per la rendicontazione dei lavori eseguiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il presidente del comitato alluvionati: "I soldi ci sono, ma si va piano"

