Il Premio Leonardo Di Capua al senologo Sabatino D’Archi | riconoscimento alla prevenzione in Irpinia

Un evento che celebra l’eccellenza nella lotta contro il cancro e rafforza l’impegno per la prevenzione in Irpinia. Con grande orgoglio, il Premio Leonardo di Capua è stato conferito al senologo Sabatino D’Archi, riconoscimento prestigioso giunto alla sua quarta edizione. La cerimonia, svoltasi a Bagnoli Irpino, ha visto la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico, sottolineando l’importanza di questa battaglia condivisa. È un segnale positivo di speranza e progresso per tutto il territorio.

È stato assegnato al senologo Sabatino D'Archi il Premio Nazionale "Leonardo Di Capua", giunto alla sua quarta edizione. La cerimonia si è svolta ieri a Bagnoli Irpino alla presenza di medici, scienziati e rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, giunti da tutta Italia

