Il Portogallo vince la Nations League! Rigori fatali per la Spagna

In una sfida mozzafiato tra due giganti del calcio iberico, il Portogallo ha conquistato la Nations League battendo la Spagna ai rigori, regalando emozioni e colpi di scena fino all’ultima, decisiva, rincorsa. Dopo un primo tempo ricco di tensione, entrambe le squadre hanno dato il massimo, ma è stato il coraggio nei rigori a decidere il destino di questa incredibile finale. La vittoria portoghese si è scritta nel cuore di un match indimenticabile.

Il Portogallo supera la Spagna ai rigori e vince la Nations League. A segno Martín Zubimendi, Nuno Mendes, Mikel Oyarzabal e Cristiano Ronaldo, nei tempi regolamentari. Decisivo il rigore di Ruben Neves nella lotteria finale dagli 11 metri. PRIMO TEMPO – La Spagna e il Portogallo si fronteggiano nella sfida valida per la finale della Nations League. Il match inizia subito all'insegna dello spettacolo, con le due squadre che non temono di uscire dal pressing avversario per cercare di essere pericolose in fase offensiva. Ciò si traduce in una frazione ricca di giocate di qualità e occasioni da gol, con gli iberici che vanno più volte vicini al vantaggio con Lamine Yamal e Nico Williams.

