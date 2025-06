Il porto è in salute Più merci movimentate

Il Porto di Ravenna si conferma come un polo vitale e in salute, con una crescita significativa nelle merci movimentate nel primo quadrimestre del 2025. Con oltre 8,7 milioni di tonnellate di traffico – un +8,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 – la vitalità del porto si rafforza. Aprile, in particolare, ha segnato un ulteriore passo avanti, consolidando Ravenna come punto di riferimento strategico per il commercio marittimo.

Il Porto di Ravenna nel primo quadrimestre del 2025 ha movimentato 8.761.231 tonnellate, in aumento dell'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli sbarchi sono stati pari a 7.667.576 tonnellate e gli imbarchi pari a 1.093.655 tonnellate (rispettivamente, +8,9% e +3,8% in confronto ai primi 4 mesi 2024). Il numero di toccate delle navi è stato pari a 844, in aumento del 3,7% rispetto al 2024. Il mese di aprile ha registrato una movimentazione di 2.106.129 tonnellate, in aumento del 6,2%.

