Il popolo di sinistra è già pronto e non fa sconti

La grande manifestazione di ieri a Roma ha mostrato con forza che il popolo di sinistra è già pronto e determinato a fare sentire la propria voce. Centinaia di migliaia di individui di ogni età, provenienza e classe sociale si sono riuniti in un momento cruciale, dimostrando che l’unità e la passione sono ancora le armi più potenti. È questo spirito che può davvero cambiare il corso degli eventi.

La grande piazza romana di ieri, la massa di centinaia di migliaia di persone di diverse età, provenienze, classi sociali, dice due cose che dovrebbero apparire banali a chi fa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il popolo di sinistra è già pronto, e non fa sconti

