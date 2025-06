Il Ponte sullo Stretto la mafia vera e quella immaginaria | la criminalità non si combatte impedendo le opere e il lavoro

il mondo, la criminalità si combatte con azioni concrete e investimenti, non bloccando le opere che possono dare futuro e speranza. La vera sfida è distinguere tra mafia reale e quella immaginaria, perché la crescita si costruisce con progetti che uniscono e rafforzano il territorio, non con paure infondate. Solo così la Calabria potrà finalmente liberarsi dai vecchi vincoli e guardare avanti con fiducia.

A scanso di sofismi malevoli, preliminarmente dichiaro che io voglio il Ponte sullo Stretto, come voglio qualsiasi cosa scuota la mia Calabria dal suo eterno e contemplativo “poi vediamo”, e il “poi” non arriva mai. Qualcuno paventa che si potrebbe infiltrare la mafia . Con questo bel ragionamento da tema in classe copiato (e dall’insegnante copiata anche la traccia!), non si potrebbe fare nulla, in Calabria. A dire il vero, da nessuna parte del mondo si può fare qualcosa che non attiri sciacalli di ogni stirpe e natura; e non dico solo la criminalità “organizzata”, anche quella occasionale e autogestita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Ponte sullo Stretto, la mafia vera e quella immaginaria: la criminalità non si combatte impedendo le opere e il lavoro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ponte Stretto Mafia Vera

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Ponte sullo Stretto, Conte: “Salvini zittito dal Quirinale”. Bonelli: “Allusioni gravissime, Meloni lo fermi” - La sfida di Matteo Salvini al Quirinale sul tema dei controlli antimafia al Ponte sullo Stretto innesca le reazioni dell’opposizione. Su input del vicepremier, la Lega ha annunciato di voler presentar ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Show di Salvini sul Ponte: “Cantieri al via in estate”. Nuova sfida al Quirinale - Il ministro attacca il Consiglio d’Europa per le critiche alla polizia: “È un ente inutile”. E sui toscani dice: “Hanno rotto” ... Come scrive repubblica.it

PONTE SULLO STRETTO / AL VIA I LAVORI, LE MAFIE BRINDANO - La storia si ripete ma a quanto pare lorsignori, gli sfascisti di casa nostra, la ignorano del tutto. Proprio nei giorni dei 33 anni dalla strage di Capaci, infatti, il vice premier nonché ... lavocedellevoci.it scrive

La Vera Ragione per cui il Piano dell'Italia di Costruire un Ponte per la Sicilia NON FUNZIONERÀ