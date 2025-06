Il pm Gubinelli ricoverato dopo l' incidente in bici | il magistrato in osservazione nella clinica neurologica di Torrette

Il magistrato Paolo Gubinelli, 65 anni, è stato coinvolto in un incidente in bicicletta ad Ancona. Dopo essere stato trovato a terra, ora è ricoverato nella clinica neurologica di Torrette, dove si trova sotto osservazione. Le prime notizie, pur descrivendo un quadro delicato, sembrano rassicuranti rispetto alle preoccupazioni iniziali, offrendo speranza di un pieno recupero. La vicenda sottolinea l’importanza della prudenza in movimento e la necessità di monitorare attentamente gli esiti di infortuni simili.

ANCONA – Un quadro clinico delicato, ma stando alle prime notizie fortunatamente di gravità minore rispetto a quanto inizialmente sembrato. Paolo Gubinelli, 65enne magistrato che nella giornata di ieri è stato trovato riverso a terra dopo una caduta dalla bici, è ricoverato nella clinica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il pm Gubinelli ricoverato dopo l'incidente in bici: il magistrato in osservazione nella clinica neurologica di Torrette

In questa notizia si parla di: Gubinelli Ricoverato Bici Magistrato

Caduta choc dalla bici a Portonovo, gravissimo il magistrato Paolo Gubinelli. Il pm era senza documenti, riconosciuto all’ospedale - ANCONA Lo hanno trovato a terra, nel tardo pomeriggio di ieri, a Portonovo, nei pressi dell’azienda agricola Pieri. Era privo di sensi. Accanto a lui, la bicicletta. Appassionato delle ... Scrive msn.com

Magistrato in bici nei corridoi tra le aule: “Avevo mal di schiena, l’ho fatto per non assentarmi”. Assolto dal Csm - Il magistrato si era difeso sostenendo di essere stato colpito da un forte mal di schiena e che si fosse trattato di un episodio isolato e che comunque “l’uso della bici gli aveva consentito ... Segnala torino.repubblica.it

Morte ex procuratore Luzi, pm Gubinelli 'un acuto investigatore' - "Un uomo brillante, colto, curioso, grande magistrato e acuto investigatore". Così il pubblico ministero Paolo Gubinelli ricorda il magistrato Vincenzo Luzi, originario di Camerino (Macerata ... Scrive ansa.it