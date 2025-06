Il più grande parassita di sempre è proprio sulle tue mani adesso

Le mani che scivolano tra le dita di uno schermo, spesso inconsapevoli, nascondono un invasore silenzioso. Il nostro smartphone, compagno quotidiano, potrebbe essere il più grande parassita di sempre, portatore di germi e batteri nascosti. Un recente studio australiano mette in evidenza questo rapporto quasi parassitario, invitandoci a riflettere su quanto il nostro fedele dispositivo possa influenzare la nostra salute. Continua a leggere per scoprire come proteggerti e mantenere pulite le tue mani.

Non è un insetto succhiasangue, ma è l'oggetto che usiamo più spesso durante il giorno: il nostro smartphone. Un gruppo di ricercatori australiani ha paragonato il rapporto uomo-smartphone a quello tra un un ospite e il suo parassita per metterne in luce i rischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

