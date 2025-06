Il Pescara vola in Serie B ai rigori | Plizzari eroico e in lacrime Baldini | ‘Vittoria contro i lestofanti’

Notte indimenticabile per il Pescara, che vola in Serie B grazie a un’impresa da fuoriclasse. Alessandro Plizzari, portiere dal cuore grande e dallo spirito indomabile, ha scritto la storia con parate da brivido, restando in campo nonostante l’infortunio e respingendo tre rigori decisivi. Un’epica vittoria contro i lestofanti che ha fatto esplodere di gioia un’intera città, elevando un eroe silenzioso al rango di leggenda.

Il portiere para tutto, si infortuna, resta in campo e respinge tre rigori. Un'intera città è esplosa di gioia, mentre un uomo – solo, stoico, fragile e gigante insieme – ha alzato le braccia al cielo con le lacrime agli occhi. Alessandro Plizzari, portiere cresciuto nel vivaio del Milan, è diventato l'eroe di una notte irripetibile, parando tre rigori, nonostante l'infortunio nel secondo tempo supplementare, e regalando al Pescara una promozione in Serie B che sa di miracolo. Il tutto al termine di una finale tesa, ruvida, epica, giocata con l'anima da una squadra rimasta in dieci uomini per oltre 70 minuti.

