Il Pescara torna in B ed è subito festa la città non dormirà VIDEO

Il Pescara torna in Serie B e la città esplode di gioia: quattro anni di attesa finalizzati da un'impresa epica di Alessandro Plizzari, che con tre rigori parati ha scritto una notte memorabile. La passione dei tifosi si accende sotto le stelle, pronta a festeggiare questa storica promozione. La notte più lunga dell’estate sta per iniziare, e Pescara non dormirà mai più!

Ed è festa a Pescara per una promozione in B arrivata, a distanza di 4 anni, dopo una partita firmata Alessandro Plizzari, classe 2000, pronto a restare in campo fino all'ultimo minuto di gioco nonostante l'infortunio. Para tre rigori e i pescaresi esultano. Sarà la notte più lunga dell'estate.

