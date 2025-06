Il permesso della felicità Musica nei campi del Libano

In un mondo attraversato da conflitti e tensioni, la musica emerge come un potente strumento di resistenza e speranza. Mohammad Al-Yousif, con la sua chitarra in mano, sceglie di trasformare il dolore in melodia, dimostrando che il vero coraggio può risiedere anche nel ritmo e nelle note. Un esempio ispirante di come l’arte possa aprire strade di pace anche nei luoghi più travagliati.

«Rimpiazziamo la resistenza armata con quella musicale. Almeno per me: non voglio andare a combattare con le armi, voglio lottare con la mia chitarra in mano». Mohammad Al-Yousif

