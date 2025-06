Il ’patto’ del Trasimeno L’acqua di Montedoglio per alzare il livello del lago

Patto del Trasimeno: un nuovo capitolo di collaborazione tra territori e istituzioni, con l'obiettivo di valorizzare e sostenere il cuore dell’Italia Mediana. Con lo sguardo rivolto alle acque di Montedoglio e alla bellezza del lago, si gettano le basi per un futuro più unito e prospero. Oggi, nel salotto di Palazzo Corgna, si traccia un percorso che vede protagonisti sindaci, Regione e comunità locali, pronti a costruire un domani condiviso.

"Oggi mettiamo un primo mattone nella costruzione di quell’Italia Mediana che rappresenta i territori in cui vive e lavora oltre la metà della popolazione italiana e le cui istituzioni vogliono cominciare a stringere sempre maggiori collaborazioni". Con la vista sul Trasimeno di cui godono le sale di Palazzo Corgna a Castiglione del Lago, insieme ai sindaci del lago, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, hanno firmato alla presenza del commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, l’accordo di programma per la gestione e l’utilizzo condiviso delle risorse idriche del sistema Montedoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it