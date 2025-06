Il parco urbano sarà metal con il ‘Big Happy Fest’

Appassionati di musica e energia, preparatevi a vivere un’estate indimenticabile nel cuore della città! Il Big Happy Fest torna sabato 28 giugno al parco urbano Franco Agosto, portando sul palco il meglio di rock e metal in memoria di Maurizio Lentis. Un evento gratuito e aperto a tutti, dove la musica si trasforma in un’onda di emozioni e solidarietà. Non perdere questa serata unica: l’estate cittadina si accende di passione e ricordo!

Fioccano gli appuntamenti estivi in città. Cuore e amplificatori accesi al massimo volume, ad esempio, sabato 28 giugno, giorno in cui è stato annunciato il ritorno del Big Happy Fest, una serata che unirà musica rock e metal nella cornice verde del parco urbano Franco Agosto, realizzata nel nome e nel ricordo di Maurizio Lentis, musicista, infermiere e donatore di sangue scomparso nel 2021, a soli 46 anni. Il festival – gratuito e aperto a tutti – nasce proprio dal desiderio del gruppo di amici di Maurizio di tenerne viva la memoria nel modo che lui avrebbe amato di più: a suon di chitarre, batteria e tanta energia condivisa.

