Il pappagallo perduto e ritrovato | Ciao il mio nome è Gino Un ritorno a casa dopo 7 anni

Ciao, sono Gino, il pappagallo che ha percorso sette anni di avventure per tornare a casa. La mia storia è un mix di emozioni e sorprendenti coincidenze, come quel momento in cui, tra i boschi di Milano, i carabinieri del Nucleo Forestale mi hanno ritrovato. Parlavo, come si addice alla mia razza, lasciando il segno del mio affetto con un semplice “Gino”. La mia vicenda ci ricorda che l’amore e la speranza possono superare ogni distanza.

Parlare. parlava, come è tipico della sua razza di pappagalli, una delle più intelligenti. Anche se non si sa se al momento decisivo abbia pronunciato il nome del suo padrone, che lo cercava da anni. Ma di certo ha pronunciato il proprio: “Gino”. Davvero incredibile il ritrovamento effettuato dai carabinieri del Nucleo forestale di Milano. Che tra i tanti ritrovamenti di animali che quotidianamente avvengono tra le province di Milano e di Monza, raccontano oggi quello del pappagallo cenerino Gino, in una vicenda che ha veramente dell’incredibile. L’ultima parte comincia alla fine di marzo, quando i volontari Enpa di Monza vengono contattati da un ragazzo che comunica il ritrovamento di un esemplare di pappagallo cenerino a coda rossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il pappagallo perduto e ritrovato: "Ciao, il mio nome è Gino". Un ritorno a casa dopo 7 anni

In questa notizia si parla di: Gino Pappagallo Nome Anni

