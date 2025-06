Il Papa non l’ha mai detto | sui social sono comparsi i sermoni deepfake di Leone XIV

Negli ultimi giorni, sui social sono apparsi sermoni deepfake del Papa, condivisi da canali YouTube e TikTok senza alcuna segnalazione. Video manipolati che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, generando confusione tra gli utenti. Un fenomeno inquietante che solleva importanti questioni sulla diffusione di informazioni false e sull’uso etico delle tecnologie di intelligenza artificiale. Scopriamo insieme i rischi e le responsabilità di questa nuova frontiera digitale.

Decide di canali su YouTube e account TikTok hanno pubblicato video manipolati del Papa senza segnalare l'origine artificiale dei filmati. I contenuti hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

