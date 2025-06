Il Papa denuncia i femminicidi E torna sul no alle guerre | Aprite le frontiere abbattete i muri

Il Papa torna a parlare con forza di fronte alle sfide globali, denunciando i femminicidi e ribadendo il suo NO alle guerre, invitando ad aprire le frontiere e abbattere i muri. Durante la messa di Pentecoste in piazza San Pietro, Leone XIV ha sottolineato come lo Spirito Santo possa sciogliere durezze e egoismi, ricordandoci che, nonostante i social, spesso ci sentiamo più soli. È un appello alla speranza e all’unità in un mondo in continua evoluzione.

Nella messa di Pentecoste in piazza San Pietro Leone XIV sottolinea che lo Spirito santo “scioglie durezze, chiusure, egoismi, paure, narcisismi”. In un mondo di social, “siamo paradossalmente più soli”. Un mese fa l’elezione al Conclave. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa denuncia i femminicidi. E torna sul no alle guerre: “Aprite le frontiere, abbattete i muri”

In questa notizia si parla di: Papa Denuncia Femminicidi Torna

Papa Leone XIV denuncia la crisi umanitaria a Gaza e invoca la pace in Ucraina - Papa Leone XIV denuncia la grave crisi umanitaria a Gaza, dove civili innocenti soffrono la fame e la sofferenza.

Papa: i femminicidi nascono dalla pretesa di possedere l'altro - Così il Papa nel corso dell'udienza generale nell'aula Paolo VI in Vaticano, doive è entrato camminando, appoggiandosi a un bastone. "Possiamo amare solo nella libertà, per questo il Signore ci ... ansa.it scrive

Femminicidi, papà Rea: "Provo tanta rabbia" - Il femminicidio compiuto nel Piceno dal caporalmaggiore Salvatore Parolisi, in tempi in cui non si usava ancora la parola femminicidio, è tornato tristemente di attualità negli scorsi giorni. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Orfano di femminicidio denuncia: “Mamma uccisa da papà. Uscito dal carcere potrà cremarla e tenerla con sé” - Pasquale Guadagno, 27 anni, ha raccontato al Corriere della Sera l'ennesima fragilità di un sistema che, nemmeno dopo la morte, tutela le vittime di femminicidio. Il giovane infatti è figlio di ... Come scrive fanpage.it