Il Papa ai Movimenti | No a compromessi e sostenitori potenti

Leone XIV ad associazioni e comunità nell’ambito del Giubileo. L’incontro con Milei e la conferma: viaggio in Argentina. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa ai Movimenti: “No a compromessi e sostenitori potenti”

Giubileo dei Movimenti, papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa a San Pietro - Il Giubileo dei Movimenti si preannuncia come un’occasione unica di incontro e rinascita spirituale. Papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa in San Pietro, accogliendo fedeli da ogni angolo del pianeta.

Meloni (FdI): “Gli improvvisati sostenitori del Papa non hanno nulla da dire?” - 10 OTT - "Tutti gli improvvisati sostenitori del Papa, le anime belle della sinistra che si sono riscoperte negli ultimi anni grandi estimatori della Chiesa, non hanno nulla da dire sulle ... Lo riporta quotidianosanita.it

S. Marta del 24 aprile. Il Papa: lo Spirito rende liberi, no a compromessi e rigidità - Non dimenticarsi mai che la nostra fede è concreta e rifiuta compromessi e idealizzazioni. Così Papa Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta, alla quale hanno preso parte anche i ... Come scrive avvenire.it

